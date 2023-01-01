Сообщение marta » 56 минут назад

Девочки, нужна Ваша и совет из личного опыта в интимном плане. Встречаюсь с очень красивым молодым человеком уже более полугода. Последние пару недель он меня активно разводит заняться сексом с ним. В принципе я давно не против, у нассерьезные отношения и внешность у него потрясающая. Но проблема в том, этот парень у меня второй, а с первым мы всего 3 раза вступали в половую связь. Одновременно не хочу облажаться с ним, когда решим заняться любовью.