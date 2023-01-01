Ищу работу в эскорт агентстве с хорошей репутацией

Все что не входит в другие разделы. Флейм, треп и прочее...
Ответить
Mashapotapova
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 20:16

Ищу работу в эскорт агентстве с хорошей репутацией

Сообщение Mashapotapova » 22 минуты назад

Привет всем! Меня зовут Маша, я обычная девушка ищущая высокооплачиваемую работу без опыта и стажа. После шести месяцев безуспешных попыток трудоустройства во все возможные фирмы и организации осознала, что молодой женщине без связей перспективная карьера это нечто из ряда вон выходящего. :(

За пол года я не только занималась рассылкой своего резюме всем потенциальным работодателям, но параллельно изучала рынок труда!

После углублённого анализа я пришла к выводу, по состоянию на 2023 год в тренде уверено лидирует и пользуется спросом среди девушек ищущих работу с высоким заработком эскорт вакансии. :p

Взвесив все за и против, приняла окончательное решение и хочу стать эскортницей, чтобы иметь стабильный доход и финансовую независимость. Но проблема в том, что не знаю с него начать и как устроиться в надёжное модельное агентство. Поэтому, прошу помочь и подсказать советы что мне делать. :confused:

Заранее спасибо за помощь!

С уважением
Мария

Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Разное»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей